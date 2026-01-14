アメリカのドナルド・トランプ大統領が「断固たる決意」作戦の実行を指示したのは、東部時間1月2日の午後10時過ぎだったという。そして日付が変わった3日、陸軍第160特殊作戦航空連隊“ナイトストーカーズ”のヘリ部隊は高度30メートルの超低空飛行でベネズエラの首都・カラカスに侵入した。目標はニコラス・マドゥロ大統領の邸宅──。（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】ベネズエラのマドゥロ大統領夫妻が「近くアメリカの