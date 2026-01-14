デンマークのフレデリクセン首相（右）と共同記者会見に臨むにグリーンランド自治政府のニールセン首相＝13日、コペンハーゲン（ロイター＝共同）【ロンドン、ワシントン共同】デンマーク自治領グリーンランド自治政府のニールセン首相は13日、トランプ米政権による領有を拒否する考えを示した。デンマークの首都コペンハーゲンでフレデリクセン首相と会談後、共同記者会見で「グリーンランドは米国の一部になりたくない」と表明