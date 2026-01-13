任期満了に伴う北島町長選挙が1月13日に告示され、現職の古川保博さんが、4期連続の無投票で5回目の当選を果たしました。「バンザイ」北島町長選挙で当選したのは、無所属で現職の古川保博さん76歳です。古川さん以外に立候補の届け出は無く、無投票で5回目の当選が決まりました。（北島町長選挙で当選・古川保博 氏（76））「無投票での当選というのは、私が今手掛けているいろんなことがございます、それについてですね、一応（