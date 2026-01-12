「ナイキトーキョー」が発表スポーツ用品最大手「ナイキ」の公式インスタグラム「ナイキトーキョー」は12日、ドジャース・山本由伸投手のトークショーを開催すると発表した。山本自身もストーリーズ機能で引用して紹介している。同社の公式インスタグラムは午後6時過ぎ、山本の投球画像とともに「JUST DO IT」と文字を添えた画像を投稿した。「【抽選制】WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」と題し、ナイキ原宿店で