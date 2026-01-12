「ナイキトーキョー」が発表

スポーツ用品最大手「ナイキ」の公式インスタグラム「ナイキトーキョー」は12日、ドジャース・山本由伸投手のトークショーを開催すると発表した。山本自身もストーリーズ機能で引用して紹介している。

同社の公式インスタグラムは午後6時過ぎ、山本の投球画像とともに「JUST DO IT」と文字を添えた画像を投稿した。「【抽選制】WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」と題し、ナイキ原宿店で24日に山本がトークショーを行うとした。

リリースでは「『勝利』とは、結果ではなく“選択”である』中学時代まで決して体格に恵まれていなかったという野球少年が、どうして世界最高峰の舞台であるワールドシーリーズを制覇しMVPを獲得するまでの世界的勝者になったのか。日々『勝利』につながる行動を“選択”し続けてきた彼の思考のプロセスやマインドセットを紐解き、未来のアスリートたちに、明日からの一歩を踏み出すための「勝利への選択肢」を提示する」とイベント概要を説明した。

イベント参加は13歳以上が対象。24日の9時からトークセッションが予定されている。

山本はメジャー2年目の2025年シーズンに開幕投手を務め、レギュラーシーズンで30試合に登板し、12勝8敗、防御率2.49、201奪三振、WHIP0.99。4月と9月に月間最優秀投手を受賞し、サイ・ヤング賞投票では最終候補3人入りを果たした。ポストシーズンでは2完投を含む5勝1敗、防御率1.45と躍動。ワールドシリーズでは3勝を挙げ、シリーズMVPを獲得した。（Full-Count編集部）