SNSで発表日本ハムで2021年までプレーした谷口雄也氏と、野球女子としても有名なモデルで妻の椿梨央さん11日、双方のSNSで第一子となる長男が誕生したことを報告した。谷口さんは甘いマスクで球界を沸かせ、チームが日本一になった2016年には自己最多83試合に出場。NPBでは通算272試合で140安打、7本塁打、打率.241ｍ15盗塁を記録した。2021年限りで引退し、その後は球団職員に転身した。2023年7月7日に椿さんとの“七夕婚”を