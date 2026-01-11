楽天入団は11月26日に発表…12月16日に入団会見が開かれた楽天に入団した前田健太投手が10日、沖縄県内で自主トレを公開した。球団X（旧ツイッター）がその様子をアップすると、「まだ信じられない」とファンはどういうわけか“存在”に注目した。前田はミズノのロングTシャツに短パンスタイルで登場。球団公式ホームページを通じて「新しいチームで、そして日本でひさしぶりにプレーするということで、気持ちも昂っていますし