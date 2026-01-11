楽天入団は11月26日に発表…12月16日に入団会見が開かれた

楽天に入団した前田健太投手が10日、沖縄県内で自主トレを公開した。球団X（旧ツイッター）がその様子をアップすると、「まだ信じられない」とファンはどういうわけか“存在”に注目した。

前田はミズノのロングTシャツに短パンスタイルで登場。球団公式ホームページを通じて「新しいチームで、そして日本でひさしぶりにプレーするということで、気持ちも昂っていますし、いつもより新鮮な気持ちで取り組んでいます」「2月1日のキャンプインに向けて、早めに仕上げていくつもりです」などと意気込みを語った。

広島で2度の沢村賞に輝いた前田は2016年からメジャーでプレー。しかし昨季はタイガースを5月に退団すると、以降は昇格できずFAになった。広島復帰も噂されたが、日米通算165勝右腕が選んだのは自身初のパ・リーグだった。

前田の楽天入団は11月26日に正式発表され、12月16日に加入した。新チームになって約1か月が経ったものの、オフシーズンとあってまだファンにお披露目される機会はなかった。それだけに、球団公式SNSに登場しても「この目で直接視認するまでは生成AIだと思ってる（くらいまだ信じられないw）」「まだ仙台で直に見るまで信じられない」と驚きが広がった。また、「おおついに！」「めっちゃワクワクする」など期待高まる反応も多く寄せられている。（Full-Count編集部）