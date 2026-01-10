起業家の育成に取り組むTIB＝徳島イノベーションベースの月例会が9日開かれ、若手起業家たちがビジネスモデルを競うプレゼンコンテストが行われました。月例会は、若手起業家9人によるプレゼンコンテスト。TIBで学び、練り上げたビジネスモデルを競いました。（ZEN大谷 幸輝 代表）「知られていないだけでこの徳島にも魅力が詰まっているということを僕たちは動画で証明してきました。」投票の結果、県内のグルメ動画