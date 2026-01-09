芸能関連会社の元社長の男が15歳の女子中学生とのみだらな行為を撮影し、アダルトビデオとして販売したなどとして、警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「顔はAIで加工する」芸能関連会社元社長の男が女子中学生（15）とみだらな行為を撮影しアダルトビデオとして販売か女性との“わいせつ動画1700点”押収警視庁逮捕されたのは、東京・渋谷区にある芸能関連会社の元社長・粟津彰容疑者（51）です。粟津容疑者は、去年7月