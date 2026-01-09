MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者らが報じたMLBは8日（日本時間9日）に年俸調停の権利を持つ選手と所属球団が希望額を提出する期限を迎えた。2年連続でサイ・ヤング賞に輝くタリク・スクーバルは合意ならず。MLB公式サイトのマーク・フェインサンド記者によると、要求額は3200万ドル（約50億円）だったという。スクーバルは2024年に18勝、防御率2.39、228奪三振の投手3冠に輝き、満票でサイ・ヤング賞に選ばれた。昨