警察車両の中でうなだれる様に下を向く藤岡俊行容疑者（25）。窃盗の疑いで逮捕されたのは、現役の警察官です。犯行の現場は、藤岡容疑者が勤務する埼玉県警・羽生警察署。証拠品として保管されていたトレーディングカードを盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、カードはいずれも藤岡容疑者が捜査を担当していた窃盗事件の押収品。高額なレアカードを中心に9枚盗み、このうち8枚を約74万円で売却していたということです