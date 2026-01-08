ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤È¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥­¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¡¦¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤­¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ