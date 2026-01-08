¤Î¤ó¡¢¡ØMISS KING¡ÙÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤È¤ÎÊ´¤Þ¤ß¤ì¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«
ÇÐÍ¥¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Î¤ó¤¬£¸Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î»×¤¤¤È¶¦±é¼Ô¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¡¦¾´°ì¡ÊÃæÂ¼»âÆ¸¡Ë¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
£¶Æü¡¢¤Î¤ó¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÌÀÆü£±/£·¤Þ¤ÇABEMA¤ÇÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡×¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î µÙ²ËÃæ¤ËÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬ºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´¶ÁÛ¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤ÆËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤ÇÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¡¢½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤ÄºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤ÏÆ£ÌÚÄ¾¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ëÆ£Æ²¤È¡ª¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ê´¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤«Ä¥¤êµÍ¤á¤¿¶õµ¤¤ò»Ä¤·¤¿¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢ÊÌ¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï»×¤ï¤ºËË¤¬´Ë¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤ó¤ÈÆ£ÌÚ¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯»þÂå¤¬¤Î¤ó¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¿¤è¤¦¡×¡ÖÆó¿Í¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖºîÉÊÃæ¤Ç¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö£²Ëç¤Î²èÁü¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¤ÎÄ©Àï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ê¥·¥ê¥¢¥¹¥É¥é¥Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¶ð¤ò¿Ê¤á¤ë»Ñ¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡¼¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤É½¾ð¡¼¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼¤«²û¤«¤·¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡¦¡¦¡¦¡×¡ÖÆ£ÌÚ¤µ¤ó¤È¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÌÌÇò¤¤¥É¥é¥Þ¡×¡Ö¤³¤Î£²¿Í¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÌòÊÁ¤â´Þ¤á¤ÆÀ¨¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Î¤ó¤Á¤ã¤ó¤â¡¢ÌòÊÁ¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
