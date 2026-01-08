外野守備の名手・坂口智隆さんが明かすフライ捕球の極意外野守備において、フライを正面で待ち構えて「バンザイ」をしてしまうミスは多い。近鉄、オリックス、ヤクルトで活躍し、三井ゴールデン・グラブ賞を4度受賞した坂口智隆さんは、正面で捕球しようとすることに潜むリスクを指摘する。守備範囲を広げ、次の動作へスムーズに移るためには、あえて体の横でボールを捌く技術が不可欠だという。坂口さんは、打球を正面で構え