お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが６日までにオフィシャルブログを更新。久しぶりに“たびやまさん”と再会したことや元夫・川島から思いがけずお年玉をもらったという、ほほえましいお正月の出来事を明かし、ファンから反響を呼んでいる。 菜月さんのブログは日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”