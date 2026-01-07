はんにゃ川島の元妻･川島菜月、大人になって初めてお年玉
お笑いコンビ「はんにゃ」の川島章良の元妻でブロガーの川島菜月さんが６日までにオフィシャルブログを更新。久しぶりに“たびやまさん”と再会したことや元夫・川島から思いがけずお年玉をもらったという、ほほえましいお正月の出来事を明かし、ファンから反響を呼んでいる。
菜月さんのブログは日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
４日、「ありがていお正月」と題してブログを更新した菜月さん。絵文字を交えながら「久々にたびやまさんに会えましたー！！ きゃわきゃわ」と離婚後に離れて暮らしている愛犬“たびやまさん”の穏やかな表情の近影ショットとともに喜びいっぱいに報告した。
さらに続けて、「えー、わいろも頂き」と冗談交じりにつづりながら「元夫から大人になって初めてお年玉をもらうというおめでたいお正月となりました！！！」とコメント。 手にしたお年玉袋の写真も添え「ありがてえい！」と感謝とユーモアを込めた言葉で締めくくっている。
離婚後も前向きに日々をつづり、元夫とも良好な関係を築いている様子がうかがえる菜月さんのブログにファンからは「ポチ袋３つとも違う絵柄なの愛を感じます」「きっとなっちゃんも色々思うことはあるだろうけど、波風立てないよう上手く立ち回ってて本当に尊敬です！」「賄賂って…羨ましい」「え！あきぷー優しい！」「めちゃくちゃいい関係に見えます」「お互い尊重しあえて、依存はしなくて、良い関係だなって思います」「あきぷうなりの感謝の気持ちですね」や「たび山さーんかわよ」「変わらず可愛いたび山さん」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。
菜月さんのブログは日々の子育てや家族とのふれあいを中心に、時に笑いを交え、時にしみじみとしたエピソードなど“リアルな日常が つづられたブログ”。離婚発表後もポジティブに前を向きながら、子どもたちとの生活を楽しむ姿が多くの共感を呼んでいる。
さらに続けて、「えー、わいろも頂き」と冗談交じりにつづりながら「元夫から大人になって初めてお年玉をもらうというおめでたいお正月となりました！！！」とコメント。 手にしたお年玉袋の写真も添え「ありがてえい！」と感謝とユーモアを込めた言葉で締めくくっている。
離婚後も前向きに日々をつづり、元夫とも良好な関係を築いている様子がうかがえる菜月さんのブログにファンからは「ポチ袋３つとも違う絵柄なの愛を感じます」「きっとなっちゃんも色々思うことはあるだろうけど、波風立てないよう上手く立ち回ってて本当に尊敬です！」「賄賂って…羨ましい」「え！あきぷー優しい！」「めちゃくちゃいい関係に見えます」「お互い尊重しあえて、依存はしなくて、良い関係だなって思います」「あきぷうなりの感謝の気持ちですね」や「たび山さーんかわよ」「変わらず可愛いたび山さん」などの声が寄せられている。
2015年２月に川島と菜月さんは結婚。川島は結婚を決めた14年11月に健康診断を受け腎臓がんと判明。その後、摘出手術を受けている。15年に長女、20年に長男が誕生し、 2025年７月22日に離婚を発表している。