「おせちに飽きたらカレーもね」というキャッチフレーズが定番だったのは1970年代らしいです。大半の方はピンとこないでしょうけども、いまだにこのフレーズを口にする50代以上の方がいたりします。おせちを"飽きる"ほど食べる時代でもなくなりましたが、年末年始に非日常なごちそうが続いた方は多いのでは。まだ平日を始めたくない! という心に寄り添うために、今週はちょっと華やかにコンビニで日常食をアレンジしてみませんか?