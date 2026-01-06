ウクライナのゼレンスキー大統領（ゲッティ＝共同）、フェドロフ第1副首相兼デジタル転換相【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は5日、次期国防相に起用するフェドロフ第1副首相兼デジタル転換相と、ロシア軍との戦闘での無人機（ドローン）活用強化や新型兵器の開発推進を協議した。通信アプリで明らかにした。フェドロフ氏は1週間以内に、これらを進める案を提出する予定だという。ゼレンスキ