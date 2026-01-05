日本でも新スマホ「POCO M8 5G」が1月8日に発売！Xiaomiは5日（現地時間）、傘下のPocoが展開している「POCO」ブランドにおける新商品として5G対応ミッドレンジスマートフォン（スマホ）「POCO M8 5G（型番：25118PC98G）」および「POCO M8 Pro 5G（型番：2510EPC8BG）」（ともにXiaomi Communications製）を発表しています。グローバル市場で2026年1月8日（木）に発売され、ドイツやイギリスなどの1次販売国・地域ではすでに販売