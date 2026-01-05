大阪・関西万博の「関西パビリオン」に出展していた9つの府県の公式スタンプのレプリカが、期間限定で県庁に設置されています。これは「アフター万博」を楽しんでもらおうと、「関西パビリオン」にブース出展していた9つの府県の公式スタンプのレプリカが、各府県を巡回しているものです。県庁1階の県民ホールには、9つのスタンプを集めるための専用の台紙も用意されていて、訪れた人たちは持参した手帳や台紙に