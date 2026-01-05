米国のベネズエラ空爆作戦に対する国際社会の評価が分かれる中で、国連が安全保障理事会緊急会議を開く。国際法に反したとしても制裁するのは難しい見通しだ。国連安保理は5日に会議を開き、3日の米国の軍事作戦と関連して議論する。ベネズエラが会議招集を要請し、中国とロシアが支持の意思を明らかにしてだ。国連のグテーレス事務総長は声明を出し、「米国の空爆とベネズエラのマドゥロ大統領拘束は国際法を守っていない」と指摘