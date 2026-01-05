実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が5日に公式X（旧ツイッター）を更新し、感情をコントロールする能力の大切さを説いた。ひろゆき氏は「『感情をコントロールする能力』と幸福は相関すると考えてます。良い生活習慣を取り入れるのも感情に負けるとできない」とポスト。また「食欲を節制出来る人しか自分の見た目をコントロール出来ない。見た目をコントロール出来れば他者の評価も変えられる。怠惰に負けずに受験に成功