Æó½½»ÍÀáµ¤¡Ö¾®´¨¡×¤Îº£Æü1·î5Æü(·î)¡¢²­Æì¸©ÇÈ¾È´ÖÅç¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬25¡î°Ê¾å¤ÈÁ´¹ñ¤Çº£Ç¯½é¤á¤Æ¤Î²ÆÆü¤ò´ÑÂ¬¡£Ê¿À®°Ê¹ß(1989Ç¯¡Á)ºÇ¤âÃÙ¤«¤Ã¤¿µîÇ¯¤è¤ê53Æü¤âÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Çº£Ç¯½é¤Î²ÆÆü(25¡î°Ê¾å)¤­¤ç¤¦1·î5Æü(·î)¤ÏÆó½½»ÍÀáµ¤¤Î¡Ö¾®´¨¡×¡¢Îñ¤Î¾å¤Ç¤Ï´¨¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ëº¢¤Ç¤¹¡£²­Æì¸©¤ÎÈ¬½Å»³ÃÏÊý¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆÀ²¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¹¤·¤È¤È¤â¤ËÊ¿Ç¯¤è¤ê¤âµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢²­Æì¸©ÇÈ¾È´ÖÅç¤Ç¤Ï