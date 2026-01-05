球団発表…SNSでは“歓迎動画”も公開「若大将」ブルージェイズは4日（日本時間5日）、岡本和真内野手と4年6000万ドル（約94億円）で契約を結んだことを正式発表した。球団SNSではブルージェイズのユニホームを着た岡本の合成画像が公開され「ユニ似合うじゃーん！楽しみだね」などと日米のファンからコメントが寄せられている。岡本は智弁学園高から巨人入りし、NPB通算1074試合で打率.277、248本塁打、717打点の成績を残し