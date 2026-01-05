モデルや司会者、タレントとして幅広く活躍しているJOYさん。明るく活動的な姿が印象的ですが、ギャルモデルとしてテレビに引っ張りだこだった25歳のときに、結核と診断されました。近年ではあまり聞き慣れない病名ですが、いったいなぜ──。（全2回中の1回） 【写真】「こんなにギャルでしたっけ？」襟足モンスターで話題になったJOYさんのモデル時代（8枚目/全9枚） 「なんだか咳が出るな」から始まった JOY