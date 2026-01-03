プライバシー保護やセキュリティ強化、各種制限の回避など様々な理由でVPNサービスが普及していますが、主要なVPNサービスを提供する企業の所有関係や業界の実態についてはあまり知られていません。VPNサービスプロバイダーのWindscribeが、ExpressVPN・NordVPN・Surfsharkといった主要VPNサービスの所有関係やアフィリエイトサイトとの関係性を可視化したインタラクティブマップを公開しています。Who Owns Express VPN, Nord, Su