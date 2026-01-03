ポスティングシステムで今井達也投手（２７）がアストロズと３年５４００万ドル（約８５億円）、出来高で最大６３００万ドル（約９８億７０００万円）で契約合意した。短期高額の形態ながら単年換算なら１２年総額３億２５００万ドル（当時約４５５億円）のドジャース・山本由伸に次ぐ金額の日本人投手となったと米メディアは評価した。山本由伸の活躍のおかげで今井も「第２の山本」と注目を集め、アストロズのローテの一角を