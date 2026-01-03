イエメンの首都サヌア郊外にある避難民キャンプ＝2024年【カイロ共同】イエメン南部の分離派勢力「南部暫定評議会」（STC）は2日、今後2年間で住民投票を実施し、分離独立を目指す方針を表明した。2015年ごろから続く内戦で暫定政権側に加わったが、最近は東部などで勢力を拡大し対立が激化。内戦は親イラン武装組織フーシ派を交えた三つどもえの構図となり、情勢がさらに混迷する恐れがある。中東メディアによると、東部ハド