2026年を迎え、夫婦関係やパートナーとの距離感を振り返りたいと感じている人もいるのではないでしょうか。昨年話題を集めた「夫婦の営み」に関する調査を、あらためて紹介します。調査では、夫婦の営みがなくても「仲が良い」と感じている人が一定数いることや、関係を支える要素として“日常的なスキンシップ”が大きな役割を果たしていることが明らかになりました。一方で、性欲やセックスレスの受け止め方には男女差も見られて