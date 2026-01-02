2024年12月に地中海で沈没したロシア貨物船が北朝鮮に伝達する原子力潜水艦（原潜）用の原子炉部品を積載していた可能性があるという報道をめぐり、波紋が生じている。繰り返し提起されてきたロシアの北朝鮮原潜原子炉支援説が物証として確認される可能性があるからだ。関連疑惑は先月28日（現地時間）、スペインメディアのラ・ベルダッドの報道で始まった。ラ・ベルダッドは「スペイン当局は当時沈没したロシア船『ウルサ・マヨー