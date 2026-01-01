インフルエンサーのぴきちんさん（インスタID@ohtani_pikichin）は、ドジャース・大谷翔平選手（31）を追って全米を駆け巡り、2024年、2025年とポストシーズン全試合現地観戦を達成。2025年春は、なんと大谷選手から直々にサインをもらうことにも成功した。【写真を見る】〈大谷翔平選手の熱狂的ファン・ぴきちんさん〉大谷翔平選手からサインをもらった運命の瞬間…！アメリカの球場で試合観戦する際に注意すべきポイントとは