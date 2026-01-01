ÃæÆü¡¦°æ¾åÀ¯¸¢2Ç¯ÌÜ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹3Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿ÃæÆü¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÄã¤ÎÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ä¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤â¶¯²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæÆü¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡ÈºÇÂ®¡É¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£1ÈÖ¤Ë¤ÏÌÂ¤ï¤ºÃæ·ø¼ê¤Ç²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ï12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ëÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó