3Ç¯Ï¢Â³20È¯¤ÎÂçË¤²ÃÆþ¡¢¶¯ÎÏ¤ÊÃæ¼´´°À®¡¡ÉÏÂÇÀþÃ¦½Ð¤Ø¡ÄÃæÆü¥¹¥¿¥á¥óºÇÂ®Í½ÁÛ
ÃæÆü¡¦°æ¾åÀ¯¸¢2Ç¯ÌÜ¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡3Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇ²¼°Ì¤«¤éÃ¦½Ð¤·¤¿ÃæÆü¤Ï¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤³¤½6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¥ê¡¼¥°ºÇÄã¤ÎÂÇÎ¨¡¢ÆÀÅÀ¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ËÄÀ¤ó¤À¤â¤Î¤Î¿·½õ¤Ã¿Í¤Î³ÍÆÀ¤ä¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡È¿·ÀïÎÏ¡É¤â¶¯²½¡£¤½¤ó¤ÊÃæÆü¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¡ÈºÇÂ®¡É¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
¡¡1ÈÖ¤Ë¤ÏÌÂ¤ï¤ºÃæ·ø¼ê¤Ç²¬ÎÓÍ¦´õ³°Ìî¼ê¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¡£2025Ç¯¤Ï12µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¤È¤Ê¤ëÁ´»î¹ç¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°½Ð¾ì¤òÃ£À®¤·¡¢¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎÂÇÎ¨.291¡£ºÇÂ¿°ÂÂÇ¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤âµ±¤¯¤Ê¤É¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤³èÌö¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
¡Ö2ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤ËÅÄÃæ´´ÌéÆâÌî¼ê¡¢¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ë¤Ï¾åÎÓÀ¿ÃÎ³°Ìî¼ê¤òÃÖ¤¯¡£ÅÄÃæ¤Ïµå³¦¶þ»Ø¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¹×¸¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾åÎÓ¤Ï134»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.270¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS.737¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ÅðÎÝ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î27¸Ä¤È´°Á´Éü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Î½ÅÎÌÂÇÀþ¤â¸ü¤ß¤¬½Ð¤ë¡£¡Ö4ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÏºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¤Ë¡£º£µ¨¸Î¾ã¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢3Ç¯Ï¢Â³20ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¡£ÂÇÎ¨.256¡¢58ÂÇÅÀ¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ü¥¹¥é¡¼ÆâÌî¼ê¤òÃÖ¤¯¡£ºÙÀî¤È¤È¤â¤ËÎµ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ëÂçË¤¤È¤·¤Æ¡¢ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö6ÈÖ¡¦°ìÎÝ¡×¤Ë¤Ï¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥µ¥ÎÆâÌî¼ê¤òÈ´Å§¡£MLB¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·åËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ª¥Õ¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï24»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.315¡¢9ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS1.039¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂçË½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¡Ö7ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ï»³ËÜÂÙ´²ÆâÌî¼ê¡£2025Ç¯¤Ï32ºÐ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¼éÈ÷»ØÉ¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥íÌîµå¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDELTA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±¼ºÅÀ¤òÁý¸º¤µ¤»¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖUZR¡×¤Ï8.9¡£¤³¤ì¤Ïµð¿Í¡¦Àô¸ýÍ§ÂÁ¡Ê11.9¡Ë¤Ë¼¡¤°µå³¦2°Ì¤À¡£Â¼¾¾³«¿ÍÆâÌî¼ê¤â¥¹¥¿¥á¥óÃ¥¼è¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¤¬¡¢Àè½Ò¤ÎÍýÍ³¤«¤é»³ËÜ¤ò¥¹¥¿¥á¥óµ¯ÍÑ¤È¤·¤¿¡£
¡Ö8ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤Ë¤Ï³ÐÀÃµ¤ÇÛ¤ÎÀÐ°ËÍºÂÀÊá¼ê¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¡£21ÂÇÅÀ¡¢3ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÎ¨.221¡£ÅðÎÝÁË»ßÎ¨¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¤Î.413¤òµÏ¿¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥É¤«¡£²ø²æ¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿ÌÚ²¼ÂóºÈ¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óËÜÌ¿¸õÊä¡£¤µ¤é¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿47»î¹çÃæ16»î¹ç¤Ç¥¨¡¼¥¹¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ÈÁÈ¤ó¤À²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤é¤â¸õÊä¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤à³«ËëÅê¼ê¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ç§¤á¤ë¥¨¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤ËÇ¤¤»¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£2026Ç¯¤³¤½2·å¾¡Íø¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡¡¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA¡Ë
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡§DELTA
¡¡2011Ç¯ÀßÎ©¡£¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿Ê¬ÀÏ¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¡£½ñÀÒ¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÅý·×³Ø¤ÈµÒ´ÑÊ¬ÀÏ¤Ç¹Í¤¨¤ë ¥Ç¥ë¥¿¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ê¥Ý¡¼¥È1¡Á3¡Ù¡Ê¿åÍË¼Ò´©¡Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼¥á¥È¥ê¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó1¡¦2¡Ù¡ÊDELTA´©¡Ë¡¢¥á¡¼¥ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ø1.02 Weekly Report¡Ù¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸Ìîµå³¦¤Ø¤ÎÄó¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¸·×¡¦»»½Ð¤·¤¿¼éÈ÷»ØÉ¸UZR¤äÁí¹çÉ¾²Á»ØÉ¸WAR¤Ê¤É¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏµ»ö¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡Ø1.02 Essence of Baseball¡Ù¤â±¿±Ä¤¹¤ë¡£