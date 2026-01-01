2026年はWBC、2027年にはプレミア12が行われるWBSCが12月31日、男子野球の世界ランキングを更新し、日本は6676ポイントで1位をキープした。また、今回の発表でプレミア12のグループステージに出場する12か国も決定した。前回11月11日の発表と大きく順位は変わっていない。2位はチャイニーズ・タイペイで、日本とは1696ポイント差となっている。今回の更新ではオランダが1つ順位を上げて9位。キューバが10位に下がった。また