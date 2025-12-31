１２月３１日午後７時頃、水戸市加倉井町のアパート一室で、住人のネイリスト女性（３１）が玄関で血を流して倒れているのを帰宅した夫が見つけ、１１９番した。女性は搬送先の病院で死亡が確認された。女性の首には刺されたような傷があり、水戸署は殺人事件の可能性があるとみて捜査を始めた。発表によると、女性は夫と２人暮らし。現場は常磐道水戸インターチェンジ近くの住宅街。