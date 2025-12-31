どうしても“親の十四光り”と揶揄されてしまう日本国内よりも、もう“親離れ”をして海外での仕事だけに専念したほうがいいのかもしれません。木村拓哉さんと工藤静香さんの次女で、モデル・俳優のKōki,さん（22歳）のことです。◆わずか15歳で『ELLE japon』表紙デビュー2018年に15歳で鮮烈デビューしてから早7年。いきなり世界的ファッション誌の日本版『ELLE japon』の表紙を飾り、その後、シャネルやブルガリなど