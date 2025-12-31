µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿µð¿Í¤Ï31Æü¡¢º£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖNPB¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤­¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦