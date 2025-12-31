µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¡ÄµåÃÄÈ¯É½¡¡º£µ¨9Àï5¾¡¡¢ÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¡×
µð¿Í¤¬Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿
¡¡µð¿Í¤Ï31Æü¡¢º£µ¨¤Ï³ÚÅ·¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÆü1Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¤Ï³ÚÅ·¤Ç9»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ5¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.22¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖNPB¤ËÌá¤ê¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤òËÜµòÃÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ïº£µ¨¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬9»î¹ç¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£5·î14Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç7²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤ÆÍèÆü½éÅÐÈÄ½éÀèÈ¯¤Ç½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï6·î6Æü¤Îµð¿ÍÀï¤Ë¤âÅÐÈÄ¡£7²ó4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢Á°¥ì¥¤¥º¤Î¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¤ËÂ³¤¡¢ÀèÈ¯¡¢Ãæ·Ñ¤®¤È¤â¤Ë·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÁ°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼3A¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¤È¤â·ÀÌó¹ç°Õ¡£¤³¤ì¤Ç¿·¤·¤¤½õ¤Ã¿ÍÅê¼ê¤Ï3¿ÍÌÜ¤Î³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë