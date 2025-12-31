¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò¤á¤°¤ëÅúÊÛ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤Î°­²½¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Íè·î¡Ê1·î¡ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ³¦¤ÎË¬ÌäÃÄ¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñË¬Ìä¤¬±ä´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÎÅû°æ²ñÄ¹¤äÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê¤Î¾®ÎÓ²ñÆ¬¤Ê¤É·ÐºÑ³¦¤ÎÂåÉ½¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡ÖÆüÃæ·ÐºÑ¶¨²ñ¡×¤ÎË¬ÌäÃÄ¤Ï¡¢Íè·î20Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤ÎËÌµþ¤È³¤Æî¾Ê¤òË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶¨²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê31Æü¡Ë¡¢Ë¬Ìä¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£11·î¤Î¹â»ÔÁíÍý¤ÎÅúÊÛ¤«¤é2¤«·î¶á¤¯¤¬·Ð¤Á¡¢¶ÛÄ¥¤¹¤ëÀ¯¼£