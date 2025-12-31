¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¼ãÎµ¤¿¤Á¡¢2026Ç¯¤Î1·³ÂæÆ¬¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë5¿Í¤ò¸·ÁªÃæÆü¤Ï2025Ç¯¡¢A¥¯¥é¥¹¤Ë¤¢¤È°ìÊâ¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ì4°Ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢14Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÁª¼ê¸¢¤Ç¤âÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼ã¤­ºÍÇ½¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢1·³¤ÎÊÉ¤ËÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿1Ç¯¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯¤³¤½1·³ÄêÃå¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥È¡Ö¥È¥Ã¥×5¡×¤ò¡ÈÆÈÃÇ¡É¤ÇÁª½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¡£5°Ì