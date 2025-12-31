ºå¿À¡¦È«À¤¼þÅê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Î¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤«¤é²ÃÆþ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·×£±£µ»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹±¦ÏÓ¤¬¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÎÆü¡¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ£Àîºå¿À¤Î¶¯¤µ¤ò¡Ö¸«¤¿¡×¡£Á°È¾Àï¤Ï²¿¤â¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ºòµ¨¤Ïµð¿Í¤Ç£±ÅÐÈÄ¤Î¤ß¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¡£ºå¿À¤Ï¡¢¤â¤Ã