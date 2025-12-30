今年も残すところあとわずか。徳島市の中洲市場では30日、正月用の食材を買い求める客で賑わいました。徳島市幸町の中洲市場は野菜から鮮魚、肉まで揃う市民の台所です。30日は朝からかまぼこや数の子などのおせち料理に使う食材やしめ飾りなどの正月用品を買い求める家族連れらで賑わっていました。鮮魚店の店頭には新鮮なブリなどが並べられ、客は品定めをしたり、持ち帰ったりしていました。買い物に来た人は「年末年始の食卓に