家事の「見える化」で暮らしが好転した事例を紹介します。お話を伺ったのは、夫・3人のお子さんと暮らしながら、40代で整理収納アドバイザーとして活躍するmiwaさん。miwaさんは家事をリストに書き出し「見える化」することで、家事が効率よく進み、自分時間も確保できるようになったそうです。リスト化の具体的な方法と実感するメリットを紹介します。自分らしく生きるために、働き方と家事を見直した整理収納アドバイザーとして