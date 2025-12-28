阪神Jr.は山本の2号ソロなど3発…予選リーグ敗退も巨人・割石が3号弾全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は28日に神宮と横浜スタジアムで大会3日目が行われ、決勝トーナメントに進出する4チームが出そろった。29日の準決勝は東京ヤクルトJr.対福岡ソフトバンクJr.、広島東洋Jr.対阪神Jr.の組み合わせとなった。同日に決勝が行われる。予選リーグ