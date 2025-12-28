3回に3ランを放った阪神ジュニア・藤井翔慎【写真：加治屋友輝】

阪神Jr.は山本の2号ソロなど3発…予選リーグ敗退も巨人・割石が3号弾

　全国から選ばれた小学生がプロ12球団などのユニホームを着て頂点を争う「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」は28日に神宮と横浜スタジアムで大会3日目が行われ、決勝トーナメントに進出する4チームが出そろった。29日の準決勝は東京ヤクルトJr.対福岡ソフトバンクJr.、広島東洋Jr.対阪神Jr.の組み合わせとなった。同日に決勝が行われる。

　予選リーグ最終日となった28日、グループAではBCリーグJr.が東京ヤクルトJr.に3-2で勝ち、今大会初白星を手にした。初回に前川達翔の適時二塁打で先制。2回に2点を奪われたが、その裏に重盗と内野ゴロで2点を挙げて逆転し、逃げ切った。4強入りを決めている東京ヤクルトJr.は今大会初黒星となった。

　グループBでは、連覇を目指す福岡ソフトバンクJr.がオリックスJr.に5-0で快勝。3戦全勝で決勝トーナメントに進んだ。

　グループCは広島東洋Jr.が4-2でくふうハヤテJr.を破り、3連勝で決勝トーナメント進出を決めた。1点を追う5回に敵失、2点二塁打、適時打で4点を挙げた。北海道日本ハムJr.はオイシックス新潟Jr.に10-0で4回コールド勝ちし、2勝1敗。初回に一挙7点、3回には岩野崇來が右越え2ランを放つなど、打線が活発だった。

　グループDでは阪神Jr.が12-1で四国ILJr.に4回コールド勝ち。3戦全勝で決勝トーナメントに進んだ。初回に山本怜唯が2号ソロを放つなど3点。2回には馬野心輝の1号3ランなどで5点、3回には藤井翔慎の1号3ランなどで4点を挙げた。巨人Jr.は東北楽天Jr.に2-1で競り勝って2勝1敗で終了。割石有音が3試合連続の3号ソロをマークした。

　21回目を迎えた「NPBジュニアトーナメント」は今回からオイシックス、くふうハヤテ、ルートインBCリーグ、四国アイランドリーグplusの各ジュニアチームが正式参加。計16チームを4グループに分けた予選リーグが28日まで実施された。最終日の29日は準決勝と決勝が行われる。

【大会3日目 結果】
◎グループA
BCリーグJr.　3-2　東京ヤクルトJr.
中日Jr.　2-0　埼玉西武Jr.　

◎グループB
福岡ソフトバンクJr.　5-0オリックスJr.
千葉ロッテJr.　3-2　横浜DeNAJr.　.

◎グループC
広島東洋Jr.　4-2　くふうハヤテJr.
北海道日本ハムJr.　10-0　オイシックス新潟Jr.（4回コールド）

◎グループD
阪神Jr.　12-1　四国ILJr.（4回コールド）
巨人Jr.　2-1　東北楽天Jr.（First-Pitch編集部）