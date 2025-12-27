2025年の年間ランキング記事を振り返ります。【2025年美容部門3位】に輝いたのはこちらの記事でした。ドラッグストアにずらりと並ぶ保湿剤。それぞれ入っている成分もテクスチャーも違います。今回は、皮膚科医の横井彩先生に症状別のおすすめ保湿剤を教えてもらいました！悩みに合わせた保湿剤選びで効果も上がるはずです。 肌の乾燥の具合によって、好みのものを選びましょう。※ 記事の初出は2025年2月。価格や年齢など、記事