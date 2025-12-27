¡Ö»ýÉÂ¤Î°­²½¤Ê¤É¤¬½Å¤Ê¤ê8¤«·î¤Û¤ÉÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼þ°Ï¤â´Þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡×¡Ú¼Ì¿¿¡Û³§ÀîÏÂ»Ò¤µ¤ó¤È¶µ¤¨»Ò¤ÎµÈ±Ê¾®É´¹ç¡¢¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤È¤Î¡È±ï¡É¤¢¤ë°ìËçÊ£»¨¤Ê¿´¶­¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2025Ç¯7·î23Æü¤ËËýÀ­¿ÕÉÔÁ´¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿³§Àî¤ª¤µ¤à¤µ¤ó¤Î»Ð¡¦Îé»Ò¤µ¤ó¡£º£¤Ç¤â¥Õ¥é¤Ã¤È²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤È