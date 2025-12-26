ドジャースの2026年ギブアウェイに“提案”来季ドジャースのギブアウェイに“提案”があるようだ。地元メディア「ドジャース・ネーション」のソーシャルメディア・プロデューサーであるノエル・サンチェス氏の公式X（旧ツイッター）では「2026年ドジャースに配布してほしいボブルヘッド5つ」として提案を講じている。動画の中では「私のクリスマスの欲しいものリストにある、来季ドジャースに配布してほしいボブルヘッド5つで