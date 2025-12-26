「鍋を食べる機会が多くなってマンネリしがち」という方におすすめの、人気料理研究家・リュウジさん直伝のレシピを紹介します。「至高の鶏鍋」は、ワンパンで手軽に調理できるのもうれしいポイント。スープもすべて飲み干したくなるおいしさです！鶏のうま味を存分に味わえる究極の鍋白菜から汁がたっぷり出てくるので、水分は少なめでOK。鶏のうま味がしみて、永遠に食べられます。〆はラーメンで。【写真】仕上げにちょい足しす